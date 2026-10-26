Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Dólar dispara 12% após eleição de Lula e é negociado a R$ 5,60

Primeiro pregão pós-eleição registra aversão a risco, com salto nas taxas de juros futuros e queda expressiva nos contratos de ações

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Dólar dispara 12% após eleição de Lula e é negociado a R$ 5,60
Autor Dólar disparou 12% após eleição - Foto: Agência Brasil

O dólar abriu em forte disparada ante o real no primeiro pregão após as eleições, refletindo a reação inicial dos investidores ao desfecho do pleito do último domingo. Por volta das 9h30, a moeda norte-americana avançava 12,52%, cotada a R$ 5,60, em uma manhã marcada pela aversão a risco no mercado financeiro doméstico.

-LEIA MAIS: Lula afirma que quarto mandato será 'o melhor' e terá maior participação popular

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No mercado futuro de ações, o contrato do Ibovespa com vencimento em 16 de dezembro de 2026 (INDZ26) chegou a afundar 14,84% nos primeiros negócios do dia, negociado a 177.215 pontos às 9h05. O movimento antecipa uma abertura fortemente negativa para o pregão à vista da B3, previsto para começar às 10h.

Diante da intensa oscilação, a B3 precisou revisar as regras operacionais da sessão e ampliou os limites inferiores de variação diária para todos os vencimentos de contratos futuros de Ibovespa para até -20%. Inicialmente, a margem máxima de queda havia sido fixada em -15%, mas a volatilidade atípica forçou a nova flexibilização dos parâmetros.

O estresse também contaminou a curva de juros. As taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI), os juros futuros, abriram em forte alta ao longo de todos os vértices. O contrato para janeiro de 2021 disparou 182 pontos-base, atingindo 14,46%, enquanto o vencimento para janeiro de 2027 subiu 54 pontos-base, alcançando o patamar de 14,00%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
dolar eleições brasileiras ibovespa juros futuros mercado financeiro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV