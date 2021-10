Dólar cai seguindo exterior antes de 'payroll' e IPCA abaixo do esperado

Da Redação

O dólar opera em baixa nesta sexta-feira, alinhada à tendência no exterior nesta manhã com investidores à espera do relatório de empregos ("payroll") de setembro nos Estados Unidos. Ajuda a tirar pressão também a queda dos juros futuros, após alta de 1,16% do IPCA de setembro, que ficou abaixo da mediana esperada pelo mercado (1,25%), mas dentro do intervalo das expectativas, enquanto em 12 meses o avanço foi de 10,25%, acima da mediana (10,34%) e mais perto do teto do intervalo das projeções (de 10,20% a 10,91%). Houve aceleração da inflação oficial do País em relação a agosto (0,87%).

Agora, os investidores ajustam posições antes do "payroll" e o dólar desacelera as perdas ante o real. A mediana das expectativas dos economistas é de criação de 500 mil vagas. Para a taxa de desemprego, a mediana indica uma queda no período, de 5,2% para 5,1%.

Às 9h19, o dólar à vista caía 0,18%, a R$ 5,5073, após registrar mínima a R$ 5,4963 e máxima, a R$ 5,5138. O dólar para novembro recuava 0,27%, a R$ 5,5240, após oscilar de R$ 5,5070 a R$ 5,5275.