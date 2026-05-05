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Dólar cai por apetite a risco externo com ajuste de baixa do petróleo

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 09:49:00 Editado em 05.05.2026, 10:00:32
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O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 5, rodando a R$ 4,94 por volta das 9h30, acompanhando a desvalorização externa frente a algumas das principais divisas emergentes ligadas a commodities, como peso chileno, peso mexicano e rand sul africano.

A manhã é de ajuste técnico nos mercados, com baixa do petróleo e leve apetite por ativos de risco no exterior, apesar da indefinição sobre o fim da guerra iniciada por EUA e Israel contra o Irã e Líbano.

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A transportadora dinamarquesa Maersk anunciou que um navio da companhia atravessou o Estreito de Ormuz, na segunda-feira, sob escolta das forças americanas. O presidente dos EUA Donald Trump se recusou a dizer se o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã segue em vigor.

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Ghalibaf, afirmou que os EUA colocaram em risco a segurança da navegação e do trânsito de energia no Estreito de Ormuz ao violarem o cessar-fogo com Teerã e imporem o bloqueio naval contra o país persa, em publicação no X.

Os investidores analisam ainda a ata do Copom, que traz sinais de continuidade da calibragem no corte da Selic.

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A ata da reunião do Copom, que cortou a Selic em 25 pontos-base, para 14,50% ao ano, avalia que a manutenção prolongada de juros altos já contribuiu para a desaceleração da atividade econômica.

O comitê reforçou que o ciclo de cortes segue, mas com cautela e dependência de dados. Também destacou que os próximos passos vão considerar os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre a inflação, que interromperam a queda das expectativas inflacionárias e provocaram desancoragem adicional, especialmente para horizontes longos, como 2028.

No noticiário financeiro, o programa de renegociação de dívidas Desenrola 2.0, lançado na segunda (4) pelo governo federal, terá nova fase em 30 a 40 dias, focada em quem está adimplente, mas com o orçamento no limite; propostas ainda estão sendo elaboradas.

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A Polícia Federal deflagrou a quarta fase da Operação Unha e Carne para investigar fraudes em compras e serviços na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. A ação resultou na prisão do deputado estadual Thiago Rangel (Avante), além de ter como alvo o ex-deputado Rodrigo Bacellar (União Brasil), que já está preso.

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