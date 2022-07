Dólar cai com realização parcial de ganhos recentes

Silvana Rocha (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O dólar passa por ajuste de baixa ante o real e outras divisas emergentes e ligadas a commodities no exterior na manhã desta sexta-feira, 22. Os investidores realizam parte dos ganhos recentes com a moeda americana, enquanto aguardam os dados preliminares de PMIs dos EUA (10h45). No acumulado de julho, a moeda americana contabiliza alta de mais de 4% no mercado à vista

continua após publicidade .

O índice DXY do dólar ante seis divisas principais reduz a queda em meio enfraquecimento do euro, da libra e do iene, por temores de recessão na economia mundial, após dados de atividade PMIs preliminares da zona do euro, Alemanha e também o do setor industrial no Japão caírem à zona de contração.

Nesta quinta-feira, 21, o BCE elevou juros em 50 pontos-base, acima do esperado (25 p.b.). A inflação no Japão também subiu. Aumentaram ainda as apostas em alta de 75 pontos-base dos juros nos EUA na próxima semana, ante 100 pontos-base. E o quadro eleitoral e fiscal no Brasil traz desconforto também.

continua após publicidade .

Às 9h45 desta sexta-feira, o dólar à vista caía 0,60%, a R$ 5,4630. O dólar para agosto recuava 0,67%, a R$ 5,4725.