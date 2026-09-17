Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Dólar cai com apetite ao risco no exterior após desconforto com Bolsa Família

Escrito por Antonio Perez (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Após uma arrancada no fim da manhã com o anúncio do reajuste de 15% no Bolsa Família pelo governo Lula, o dólar perdeu fôlego ao longo da tarde e encerrou a sessão desta quinta-feira, 17, em leve queda, abaixo da linha de R$ 5,15.

Operadores não identificaram um gatilho específico para a recuperação do real, mas mencionam o ambiente de apetite ao risco no exterior, em meio a refresco nos preços do petróleo e nas curvas de juros globais, e a percepção de que o aumento do Bolsa Família não tende a se traduzir automaticamente em melhora das intenções de voto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O dólar estava em baixa antes do anúncio do Bolsa Família e apenas retomou essa tendência à tarde, mas sem a mesma intensidade", afirma o operador sênior Fernando César, da corretora AGK. "Investidores estão desmontando certas operações defensivas feitas antes das decisões de juros aqui e nos Estados Unidos, porque veio tudo dentro do esperado."

Na gangorra cambial, a divisa chegou a descer até a mínima de R$ 5,1258 no início dos negócios, para depois alçar voo até R$ 5,1768 pouco antes das 11h. Após girar ao redor da estabilidade ao longo da tarde, fechou em baixa de 0,23%, a R$ 5,1393, mas ainda sobe no acumulado da semana (0,27%).

O economista Fabrizio Velloni destaca a acomodação da moeda americana no exterior, após a alta firme de quarta, na esteira do discurso duro do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh. Como esperado, o BC americano subiu a taxa básica do país em 0,25 ponto porcentual, para a faixa 3,75% e 4% ao ano. A maioria dos dirigentes do Fed projeta nova alta ainda neste ano, como revelou o chamado "gráfico de pontos", que traz estimativas para indicadores econômicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, o índice DXY rondou a estabilidade ao longo da tarde, na casa dos 100,200 pontos, nível atingido na quarta. O Dollar Index sobe mais de 1% na semana e quase 2% no ano.

"Havia expectativa de que o tom do BC levasse a uma pressão maior sobre as divisas emergentes, mas isso não aconteceu. Parece ter ajudado o real", afirma Velloni, ressaltando que a perspectiva ainda é de aperto monetário nos EUA, com um mercado de trabalho apertado e ausência de sinais de arrefecimento da inflação.

Apesar do vaivém da taxa de câmbio no curto prazo em razão das expectativas sobre a corrida presidencial, a avaliação de analistas ouvidos pela Broadcast (agência de notícias em tempo real do Grupo Estado) é a de que o real segue amparado pela melhora dos termos de troca, em especial pela valorização do petróleo. O contrato do Brent para novembro fechou em queda de 0,95%, a US$ 104,82, mas acumula alta de quase 14% no mês e de mais de 70% no ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, o diferencial de juros interno e externo segue elevado, a despeito da alta nos EUA e de o Comitê de Política Monetária (Copom) ter reduzido na quarta a Selic em 0,25 ponto porcentual, para 13,75% ao ano, deixando, em seu comunicado, a porta aberta para novos cortes.

Para o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics, Andres Abadia, a recuperação dos ativos domésticos após as perdas iniciais com o anúncio do reajuste do Bolsa Família pode ser atribuída à avaliação de que não há mudança fiscal relevante no curto prazo e à percepção de que a medida não altera de forma expressiva as expectativas para o desfecho da corrida eleitoral.

"O reajuste pode ajudar marginalmente o presidente Lula, especialmente entre famílias de baixa renda, em uma eleição muito acirrada, mas eu teria cautela em ver a medida como um divisor de águas", afirma Abadia. "Os eleitores estão focados em temas como inflação, taxa de juros, emprego e segurança pública."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
MERCADO/DÓLAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV