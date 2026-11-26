O dólar à vista estende a queda da sessão anterior nos primeiros negócios desta quinta-feira, 26, diante do IPCA-15 abaixo das previsões e das expectativas de que Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, possa assumir o Ministério da Fazenda. Sondado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trabuco ainda avalia a proposta, segundo o Estadão.

Os ajustes ante o real contrariam a alta leve do dólar frente moedas principais e várias emergentes ligadas a commodities em meio à liquidez mais reduzida, com o fechamento dos mercados de ações e de Treasuries nos EUA pelo feriado de Ação de Graças. A ata da última reunião monetária do BCE, divulgada mais cedo, apontou que o impacto inflacionário total de choque energético ainda não se concretizou e os riscos para inflação permaneceram inclinados para cima nos horizontes de 2 e 5 anos.

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No radar está uma nova reunião de Lula com a equipe econômica nesta quinta para discutir alternativas de contenção dos gastos obrigatórios e viabilizar o encaminhamento de uma PEC ao Congresso ainda neste ano. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, tem participação prevista para as 11h em seminário organizado pela bancada do PT, em Brasília.

Pot volta das 9h40, o dólar à vista recuava 0,89%, a R$ 5,7649, enquanto o dólar futuro para dezembro cedia 090%, a R$ 5,7695.

O IPCA-15 desacelerou o ritmo de alta a 0,22% em novembro, ante 0,32% em outubro, e ficou abaixo do piso das estimativas do mercado (de 0,27% a 0,41%). No acumulado em 12 meses, o índice subiu de 4,62% em outubro para 4,64% em novembro, resultado que ficou abaixo da mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que apontava variação de 4,78% para esta leitura.

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No setor externo, o déficit em transações correntes somou US$ 3,966 bilhões em outubro, ante US$ 5,1 bilhões em setembro, mas ficou acima da mediana das projeções, de US$ 3 bilhões negativos. Já o Investimento Direto no País (IDP) registrou entrada líquida de US$ 9,086 bilhões em outubro, acima da mediana das projeções, de US$ 7,55 bilhões.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) subiu 0,4 ponto em novembro em comparação a outubro, para 91,4 pontos. Esta foi a primeira alta após quatro meses consecutivos de queda do indicador.

No exterior, a Fitch Ratings avalia que as restrições dos EUA à exportação de chips avançados podem desacelerar e tornar mais seletivos os investimentos em data centers na Ásia-Pacífico. A incerteza pode atrasar projetos e financiamentos, reduzir receitas e margens e elevar os riscos para empresas mais endividadas.