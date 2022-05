Dólar cai após atingir máxima com divulgação de gastos com consumo nos EUA

Silvana Rocha (via Agência Estado)

Os gastos com consumo (PCE) nos EUA subiram 0,9% em abril ante março, acima da previsão dos analistas (+0,7%), mas desaceleraram para alta de 6,3% na comparação anual de abril, após 6,6% em março. O dólar ganhou força após o dado e renovou máxima a R$ 4,7744 no mercado à vista. Há pouco, a moeda voltou a cair.

Antes do PCE, a moeda norte-americana abriu em alta de 0,13%, a R$ 4,7674 no mercado à vista, e caiu em seguida à mínima de R$ 4,7484, mas voltou a subir antes do PCE.

A queda ocorreu na esteira do dólar fraco no exterior e também das quedas do petróleo e rendimentos dos Treasuries. Mas a espera do dado de inflação PCE dos EUA estimulou ajuste de alta.

A desaceleração do indicador de inflação na comparação anual traz certo alívio aos investidores sobre a intensidade do ciclo de aperto de juros pelo Federal Reserve neste ano.

Convém lembrar que segunda-feira será feriado de Memorial Day nos EUA e a liquidez no mercado local poderá diminuir.

Além disso, será véspera de definição da taxa Ptax do fim de maio, na próxima terça-feira , 31, e a volatilidade poderá aumentar no mercado de câmbio.

Às 9h47, o dólar à vista queda de 0,13%, a R$ 4,7544. O dólar junho caía 0,26%, a R$ 4,7555.