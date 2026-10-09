Dólar cai ante real com pesquisas eleitorais e alívio externo
O dólar recua no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 9, enquanto o Ibovespa futuro avança, acompanhando ganhos do EWZ e dos ADRs da Vale em Nova York, após pesquisas confirmarem a liderança de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, reforçando apostas em alternância de poder e corte de gastos. Pode ter fluxo estrangeiro apoiando alta leve das moedas emergentes, incluindo o real, diante o apetite por risco internacional diante da queda do petróleo. Mas, compras de importadores com dólar perto de R$ 5,00 têm ajudado a limitar a recuperação do real.
O barril do Brent cai pouco mais de 1%, a US$ 102, após o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizar que não atacará o Irã antes das eleições de novembro, reduzindo temores de interrupção do abastecimento pelo Estreito de Ormuz.
Na primeira pesquisa do instituto Datafolha para segundo turno presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 49% das intenções de voto totais, ante 45% de Lula (PT), e 52% a 48% nos votos válidos, o que significa empate técnico no limite da margem de erro, que é de 2 pontos porcentuais.
A AtlasIntel/Bloomberg aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 51,1% das intenções de voto totais no segundo turno, ante 45,7% de Lula (PT). Nos votos válidos, a diferença é de 52,8% a 47,2%, com margem de erro de 1 ponto porcentual.
O mercado também analisa o IPCA, que subiu 0,82% em setembro, após recuar 0,32% em agosto, segundo o IBGE. O resultado ficou acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de 0,76%, e próximo do teto das projeções, de 0,83%. No acumulado do ano, a inflação avançou 3,95%; em 12 meses, a alta foi de 4,58%.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou para esta sexta-feira, às 11h30, uma entrevista coletiva interministerial sobre combustíveis. O governo editou no DOU a MP 1.395, que libera R$ 7,52 bilhões em crédito extraordinário para manter as subvenções à produção e importação de combustíveis. Desse total, R$ 6,17 bilhões serão destinados ao subsídio ao diesel.