Dólar cai a R$ 5,43 após corte de 50 pontos-base de juro pelo BCE

Silvana Rocha (via Agência Estado)

O dólar abriu com alta moderada no mercado local, mas caiu à mínima de R$ 5,4302 (-0,55%) no mercado à vista, reagindo à decisão do Banco Central Europeu de elevar em 50 pontos-base os juros na zona do euro, o primeiro aumento desde 2011. O BCE elevou na manhã desta quinta-feira, 21, a taxa de refinanciamento de 0% para 0,50% e a taxa de depósitos de -0,50% a 0%. A decisão ficou acima do consenso de aperto de 25 pontos-base do mercado, embora os 50 p.b. vinham sendo especulados após a escalada da inflação na Europa em junho.

O euro ganha força ante o dólar, enquanto o índice DXY firmou-se em baixa e amplia queda ante seis pares principais e o petróleo desacelerou um pouco as perdas intradias, que estão abaixo de 4%.

Entre moedas emergentes, a lira turca opera em baixa ante o dólar, após o Banco Central da Turquia manter seu juro básico em 14% pelo sétimo mês consecutivo, apesar da disparada da inflação doméstica. Às 9h31, o dólar subia 0,58%, a 17,68 liras turcas, ante 17,58 liras no fim da tarde de ontem. Antes da decisão de juros, o dólar era negociado a 17,68 liras.

Mais cedo, no setor corporativo americano, o balanço da American Airlines frustrou as expectativas com lucro no 2º trimestre e a ação caía no pré-mercado em Nova York. O lucro por ação e receita da AT&T vieram menores também de abril a junho, com consequente baixa de suas ações. Já a Tesla trouxe lucro acima do esperado e apoia alta do Nasdaq futuro, exceção em Nova York por enquanto.

Na disputa eleitoral interna, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está, neste momento, 11 pontos porcentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta quinta-feira. Segundo o levantamento, o petista tem 44% das intenções de voto, ante 33% do chefe do Executivo. O candidato Ciro Gomes (PDT) aparece novamente em terceiro lugar, com 8% da preferência. A pré-candidata Simone Tebet (MDB) tem 4%, e André Janones (Avante), 2%. Segundo a Exame, os demais pré-candidatos ficaram com 1% ou abaixo disso.

Às 10h desta quinta, o dólar à vista caía 0,41%, cotado a R$ 5,4377. O dólar para agosto cedia 0,66%, a R$ 5,4510.