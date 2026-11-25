O dólar despencou nesta quarta-feira, 25, e fechou abaixo da linha de R$ 5,90, diante das apostas crescentes em uma postura fiscal mais firme do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu quarto mandato. O real apresentou de longe o melhor desempenho entre as principais divisas globais. Após as informaçõesde terça de que o petista deu aval a uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que pode limitar o crescimento dos gastos obrigatórios, ganharam corpo nesta quarta as apostas de que o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, assuma o Ministério da Fazenda.

Embalado pela redução do prêmio de risco doméstico, o real já avançava no fim da manhã, apesar do fortalecimento da moeda americana no exterior, em dia marcado por dados de atividade e inflação nos EUA que ratificam a aposta em aperto monetário pelo Federal Reserve. Ao longo da tarde, o real ganhou ainda mais tração com o recuo do dólar frente a moedas fortes e a redução dos ganhos na comparação com divisas emergentes.

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O estrategista-chefe da Sincra, Gustavo Cruz, atribui a reação do real, sobretudo, à possibilidade de que a Fazenda seja comandada por Trabuco, alguém "bem próximo ao mercado". Nomes como o do vice-presidente Geraldo Alckmin e do governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, também teriam impacto positivo na dinâmica de preços dos ativos domésticos, observa. "Imagino que o anúncio de uma mudança, com nomes que não sejam os atuais da equipe econômica, trará uma boa melhora", afirma Cruz.

Com mínima de R$ 5,8055, o dólar à vista terminou a sessão em queda de 1,59%, a R$ 5,8168 - abaixo da marca de R$ 5,90 pela primeira vez após três pregões e no menor valor de fechamento desde o último dia 17. A moeda americana já acumula desvalorização de 1,99% na semana, após alta de 4,95% na semana passada. Em novembro, avança 6,84%.

Na abertura, o dólar até ensaiou uma alta, com máxima de R$ 5,9713, mas já trocou de sinal após a primeira hora de negócios, à medida que se avolumavam os rumores sobre a indicação para a Fazenda, com a informação de que Trabuco se reuniu na última segunda-feira, 23, com o presidente Lula, em compromisso fora da agenda oficial. O Estadão apurou que, há cerca de dez dias, Trabuco teve uma conversa reservada com o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad. Além disso, na semana passada, foi à sede do PT em Brasília.

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"As especulações a respeito da PEC e sobre o possível ministro da Fazenda, com a indicação de Trabuco, animam o mercado. Se isso não concretizar, vamos ter um movimento muito rápido de alta do dólar", afirma o especialista em câmbio Nicolas Gomes, da Manchester Investimentos, ressaltando que o real passou a apresentar oscilações mais agudas que as de pares latino-americanos após as eleições, em razão de movimentos especulativos.

Pela manhã, o Banco Central vendeu a oferta integral de US$ 2 bilhões em leilão de linha (venda de dólar com compromisso de recompra), provavelmente para atender à demanda típica de remessas ao exterior no fim de ano, que estava pressionando o cupom cambial (taxa de juros em dólar). À tarde, o BC informou que o fluxo cambial em novembro (até o dia 16) era negativo em US$ 2,301 bilhões, com saídas líquidas de US$ 6,045 bilhões pelo canal financeiro, que abrange, entre outros itens, investimentos em portfólio e remessas de lucros e dividendos.