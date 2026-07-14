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Dólar cai 1,06%, para R$ 5,0778, após deflação nos EUA em junho

Escrito por Antonio Perez (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 17:50:00 Editado em 14.07.2026, 17:58:59
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O dólar exibiu queda firme frente ao real nesta quarta-feira, 14, e fechou abaixo da linha de R$ 5,10 pela primeira vez desde meados de junho. O mercado doméstico de câmbio acompanhou a onda global de enfraquecimento da moeda americana, desencadeada pelo resultado da inflação ao consumidor nos EUA em junho, que esfriou as apostas em alta de juros pelo Federal Reserve a partir de setembro.

Após a arrancada dos últimos dias, as cotações do petróleo arrefeceram o ritmo de alta, na esteira da decisão do presidente Donald Trump de abandonar a ideia de cobrança de pedágio no Estreito de Ormuz. O contrato do Brent para setembro subiu 1,72%, a US$ 84,73 o barril. No mês, ainda sobe dois dígitos.

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Sem um recrudescimento adicional da aversão ao risco, o real se beneficiou da perspectiva de termos de troca mais favoráveis com os novos níveis do petróleo, exibindo o melhor desempenho entre as divisas mais líquidas. Além disso, a menor volatilidade estimula as operações de carry trade.

Em queda desde a abertura e com mínima de R$ 5,0662 pela manhã, o dólar à vista terminou o dia em baixa de 1,06%, a R$ 5,0778 - menor valor de fechamento desde 16 de junho (R$ 5,0867). A moeda americana recua 1,65% em julho, após avanço de 2,38% no mês anterior. As perdas no ano são de 7,49%.

Para o head da Tesouraria do BS2, Ricardo Chiumento, o otimismo com a deflação nos EUA tende a ser temporário, uma vez que o petróleo subiu mais de 10% no início desta semana e tende a contaminar as próximas leituras de inflação.

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"O alívio na inflação em junho foi em itens voláteis, como os preços dos combustíveis. Com a volta do conflito no Oriente Médio, isso tende a ser revertido", afirma Chiumento, ressaltando que o próprio presidente do Fed, Kevin Warsh, disse nesta terça que a batalha contra a inflação ainda não está encerrada.

Indicador mais aguardado da semana, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA recuou 0,4% em junho. A mediana de Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apontava deflação de 0,1%. Já o núcleo do CPI - que exclui itens voláteis, como alimentos e energia - manteve-se estável na passagem de maio para junho, abaixo da mediana de alta de 0,2% do Projeções Broadcast.

Sob o impacto do CPI de junho, o índice DXY - que mede o comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes - voltou a romper o piso dos 101,000 pontos e rondava os 100,950 pontos por volta das 17h, após mínima de 100,607 pela manhã.

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As taxas dos Treasuries recuaram, com o retorno do papel de dois anos, mais ligado às apostas para os próximos passos do Federal Reserve, chegando a operar abaixo da linha de 4,20%, com mínima de 4,1514%. Ferramenta do CME Group mostrou redução das chances de alta dos juros em setembro, de cerca de 73% para cerca de 60%.

Para o economista sênior do Commerzbank, Christoph Balz, a estabilidade do núcleo do CPI em junho sugere que a inflação já atingiu seu pico e tende a arrefecer, apesar de possível alta dos preços da gasolina em julho com o avanço do petróleo.

"O resultado do CPI é favorável à nossa visão de que o Fed não deve subir os juros. A partir de meados de 2027, a inflação mais baixa provavelmente desencadeará cortes nas taxas", afirma Balz, em nota.

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