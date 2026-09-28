Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Dólar avança com alta do petróleo, juros nos EUA e eleições no Brasil no radar

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O dólar opera em alta nos mercados à vista e futuro na manhã desta segunda-feira, 28, acompanhando a valorização do petróleo, que reforça os temores com a inflação, além do avanço global da moeda americana e dos rendimentos dos Treasuries, diante de apostas de mais altas de juros pelo Federal Reserve.

Em semana de formação da taxa Ptax no câmbio, na quarta-feira, 30, e da reta final para o 1º turno da eleição presidencial no País, no domingo, dia 4, os investidores seguem atentos a pesquisas eleitorais que reforçam o quadro de empate técnico entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro e de olho na repercussão do fim das bets, anunciado na sexta-feira passada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No boletim Focus, a projeção suavizada do IPCA em 12 meses subiu de 4,62% para 4,65%. Para 2026, a mediana passou de 4,92% para 4,99%, acima do teto da meta, enquanto a de 2027 avançou de 4,30% para 4,31%. A Selic no fim de 2026 segue projetada em 13,50%, e o dólar, em R$ 5,20.

O Banco Central informou também que o déficit em conta corrente somou US$ 5,055 bilhões em agosto e superou a mediana das estimativas (-US$ 4,9 bilhões). Em 2026 até agosto, o déficit chegou a US$ 43,512 bilhões. Em 12 meses até agosto, o déficit somou US$ 63,038 bilhões, equivalente a 2,47% do PIB.

Já a entrada líquida de Investimentos Diretos no País somou US$ 7,396 bilhões em agosto, acima da mediana, de US$ 6,950 bilhões, da pesquisa Projeções Broadcast. Em 2026 até agosto, alcançou US$ 64,414 bilhões e, em 12 meses, US$ 86,564 bilhões, equivalentes a 3,39% do PIB. O BC projeta IDP de US$ 75 bilhões em 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a FGV, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) caiu 2,4 pontos em setembro em comparação a agosto, para 91,3 pontos. Esta foi a terceira queda mensal consecutiva do indicador. Em médias móveis trimestrais, o ICI caiu 2,9 pontos, a 94,1 pontos.

Na nova pesquisa BTG/Nexus, O senador Flávio Bolsonaro (PL) é rejeitado por 51% dos eleitores, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por 48%, segundo pesquisa BTG/Nexus, divulgada hoje. No segundo turno, Lula tem 46% das intenções de voto, contra 44% de Flávio, em empate técnico pela margem de erro.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
dolar mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV