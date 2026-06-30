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Dólar avança ante real, na contramão do exterior, com disputa pela Ptax

Escrito por Paula Dias (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 10:02:00 Editado em 30.06.2026, 10:13:02
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O dólar teve uma abertura fraca nesta terça-feira, 30, perto da estabilidade, mas passou a ganhar maior fôlego após os dez primeiros minutos de negociação, sendo negociado na faixa de R$ 5,19 no mercado à vista.

A alta contrasta com o movimento do dólar no exterior, onde há predomínio da queda da divisa ante as de países emergentes e exportadores de commodities.

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Um dos motivos para a pressão é que esta terça-feira é o último dia do mês e de negociação do contrato futuro de julho, o que pode gerar alguma instabilidade nas cotações. O objetivo é influenciar na formação da taxa Ptax de hoje, que vai balizar contratos futuros de câmbio, que vencem na quarta-feira, dia 1º de julho.

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