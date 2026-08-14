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Dólar atinge R$ 5,23 intradia; lei de reciprocidade eleva cautela com ativos brasileiros

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A abertura do processo para aplicação pelo Brasil da Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos aumenta a cautela com os ativos brasileiros, em um momento de maior sensibilidade do mercado aos riscos eleitorais, fiscais e comerciais. A medida ocorre após o governo norte-americano impor tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e acrescenta uma nova frente de incerteza às relações entre os dois países.

O mercado financeiro também avalia os possíveis efeitos econômicos da reciprocidade, enquanto a proximidade das eleições tende a manter os ativos domésticos mais sensíveis ao noticiário político.

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A combinação de fatores domésticos tem contribuído para a pressão sobre o real, com o dólar atingindo R$ 5,23 na sessão da manhã desta sexta-feira. Na quinta, a moeda norte-americana frente ao real fechou a R$ 5,1930, maior nível desde 2 de julho.

A medida ocorre em um momento de maior sensibilidade dos ativos domésticos ao noticiário político e eleitoral. Até a sessão de ontem, o dólar à vista acumulava alta de 2,15% na semana e de 2,42% em agosto, após queda de 1,79% em julho.

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o Brasil irá usar o instrumento da Lei da Reciprocidade Econômica frente às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros com "proporcionalidade". Segundo ele, serão adotadas apenas as medidas que contribuam para solucionar a questão comercial.

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Operadores afirmam que segue em curso a redução das posições de investidores estrangeiros em ativos locais, movimento que ganhou força a partir de terça-feira, após o JPMorgan rebaixar a recomendação para o Brasil e a divulgação de pesquisas eleitorais que confirmaram o favoritismo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial. Até ontem, o real acumulava o pior desempenho em agosto entre as divisas mais líquidas.

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