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Dólar atinge maior valor em 15 meses com inflação nos EUA e ata do Copom

Escrito por Antonio Perez (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O dólar disparou nesta terça-feira, 10, flertou com o fechamento na casa de R$ 5,60 e terminou a sessão no maior nível em mais de 15 meses. O dia foi marcado por valorização global da moeda americana e escalada das taxas dos Treasuries, após dados de inflação ao consumidor e falas duras de dirigentes do Federal Reserve sugerirem a possibilidade de aperto monetário mais intenso nos Estados Unidos.

O real amargou, ao lado do peso colombiano, o pior desempenho entre as moedas mais líquidas, abalado pelas incertezas sobre a política econômica no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela sinalização da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de que não há espaço para uma alta de juros. A queda do petróleo, embora modesta nesta terça, também pode ter pesado sobre o real ao reduzir os ganhos dos termos de troca.

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Com máxima de R$ 5,6135, no início da tarde, o dólar à vista terminou em alta de 1,46%, a R$ 5,5860, maior valor desde 31 de julho de 2025. A moeda americana passa a acumular ganho de 2,60% nos seis primeiros pregões de novembro, depois de valorização de 5,20% em outubro, em razão da disparada de 9,04% na última semana do mês, sob o impacto do desfecho da corrida presidencial.

O head da Tesouraria do BS2, Ricardo Chiumento, avalia que a alta do dólar lá fora foi potencializada no mercado local pela "sensibilidade pós-eleitoral", dadas as desconfianças sobre o compromisso com a responsabilidade fiscal no Lula 4, que "não serão dissipadas no curto prazo".

"As taxas dos Treasuries chegaram a saltar mais de 20 pontos-base com a inflação e a postura mais agressiva de dirigentes do Fed. É um movimento muito ruim para divisas emergentes", afirma Chiumento.

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Indicador mais aguardado da semana, o índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,4% em outubro, ao passo que o núcleo avançou 0,3% - ambos acima das estimativas. Pela manhã, o diretor do Fed Christopher Waller afirmou que uma alta perto ou acima de 0,3% do núcleo do CPI poderia ensejar o debate sobre uma elevação de 0,50 ponto porcentual dos juros em dezembro. No início da tarde, a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, disse que são necessários mais dois aumentos de 0,25 ponto para pôr a inflação a caminho da meta de 2%.

Por aqui, na ata do encontro de política monetária na semana passada, quando manteve a taxa Selic em 13,75%, o Copom atribui a piora das expectativas de inflação a choques de oferta: preços do petróleo, El Niño, fim da escala 6x1 e depreciação do câmbio, "em função das incertezas relacionadas à política doméstica".

Ao mesmo tempo, o comitê reiterou a avaliação do comunicado sobre a desaceleração "mais acentuada" da atividade e o nível "substancialmente contracionista" da taxa Selic. À tarde, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, disse que o BC trata de uma doença específica, a inflação. A autoridade monetária tem consciência de que há efeitos colaterais no tratamento, mas que vai dar o "antitérmico mesmo que em doses sempre cavalares".

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Para o economista Paulo Gala, professor da FGV-SP, o mercado financeiro avaliou a ata como um "documento excessivamente brando", uma vez que esperava a sinalização da possibilidade de aumento de juros. "A reação foi imediata. O dólar avançou para a região de R$ 5,60. A desvalorização cambial reflete, em parte, a preocupação dos investidores com a inflação futura e com a disposição do Banco Central de enfrentá-la", afirma.

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