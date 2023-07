Dólar arrefece a alta à tarde com a Bolsa, após subir a R$ 4,85 pela manhã

O mercado doméstico de câmbio teve alívio ao longo da tarde desta segunda-feira, após testar o rompimento da faixa dos R$ 4,85. O temor com o crescimento da China, que penalizou moedas emergentes, seguiu como pano de fundo, mas a diminuição da queda dos preços das commodities, a alta do Ibovespa e a liquidez minguada colocaram a moeda mais próxima dos R$ 4,80 no fechamento. O dólar à vista terminou o dia com elevação de 0,25%, aos R$ 4,8069. No segmento futuro, às 17h10, a moeda para agosto subia a R$ 4,8205 (+0,32%). Fraco, o giro no mercado futuro era de US$ 9,5 bilhões até o horário mencionado.

continua após publicidade

Além da liquidez, um termômetro da fraqueza de negócios no mercado de câmbio pode ser visto na variação intradia da moeda americana. Entre a máxima (R$ 4,8502) e a mínima (R$ 4,7987), o dólar à vista andou pouco mais de 5 centavos, margem bastante estreita como tem sido vista no segmento nos últimos dias.

Via de regra, operadores têm relatado que falta ao câmbio um catalisador para movimentos mais robustos ou quebra de níveis de resistência. A divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) da China neste domingo parecia ser um evento a causar movimentos mais contundentes, mas passado o susto inicial - com a cotação migrando para os R$ 4,85 -, o mercado como um todo passou por um arrefecimento.

continua após publicidade

Analistas chamam a atenção para a possibilidade de a China despejar mais estímulos à atividade econômica ao longo do segundo semestre, caso do analista de mercados para Reino Unido, Europa, Oriente Médio e Ásia da Oanda, Craig Erlam.

Já o economista-chefe do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), Robin Brooks, observa que os principais países latinoamericanos veem entrada de Investimento Estrangeiro Direto (IED) justamente por causa da desaceleração econômica chinesa. "A América Latina é a grande vencedora em um mundo cada vez mais cauteloso com a China", escreveu hoje, no Twitter.

O mercado cambial observou ainda dados da balança comercial brasileira. Entre os dias 10 e 16 de julho, houve superávit de US$ 1,559 bilhão, segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Nos próximos dias, os agentes devem observar efeitos da suspensão da importação de produtos avícolas de Santa Catarina pelo Japão após a confirmação de caso de gripe aviária. Entre as commodities agrícolas, o dia também foi de queda majoritária, com o mercado de olho no abandono do acordo de exportação de grãos do Mar Negro pela Rússia.