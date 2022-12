Dólar amplia queda com perspectiva mais positiva sobre fiscal e exterior ameno

Simone Cavalcanti (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O dólar abriu a quinta-feira em queda e renovou mínimas a R$ 5,1980 (-1,09%) há instantes no segmento à vista. O movimento ocorre em linha com o de outras moedas fortes e emergentes no exterior. A formação da Ptax nesta última sessão de 2022 ainda pode trazer alguma pressão sobre o câmbio até o final da manhã.

continua após publicidade .

Na quarta-feira, 28, a divisa fechou em queda de 0,60%, a R$ 5,2551, no segmento à vista. A liquidez deve se manter reduzida devido à proximidade das festas de fim de ano, o que abre espaço para maior volatilidade.

Para Hideaki Iha, operador de câmbio da Fair Corretora, pesam positivamente as perspectivas para a questão fiscal a partir do ano que vem no Brasil, com declarações do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre corte de gastos, com trabalho em dobradinha com a futura ministra do Planejamento, Simone Tebet.

continua após publicidade .

Ontem, o real reagiu positivamente à confirmação de que as desonerações de impostos federais sobre combustíveis não serão prorrogadas para todo o ano de 2023. Fontes disseram ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que Haddad, e sua equipe vão apresentar um novo arcabouço fiscal em dobradinha com um programa de avaliação e revisão de políticas públicas, entre elas, renúncias, subsídios e incentivos fiscais. Haddad defende que o novo regime fiscal tenha uma regra efetiva de controle de gastos.

O arcabouço também não deve se concentrar exclusivamente no controle do resultado primário para a volta de superávits nas contas públicas. O Broadcast apurou que a proposta é trabalhar conjuntamente com Tebet no programa de revisão de gastos, chamado pelos economistas de "spending rewiew".

Já o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou um pronunciamento para às 11 horas, quando deve anunciar a totalidade dos nomes à frente dos ministérios e, possivelmente, o comando de Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A quatro dias da posse, Lula ainda precisa confirmar 16 ministérios, o que tende a ser feito nesta manhã.

continua após publicidade .

Hoje mais cedo, a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,45% em dezembro, após avanço de 0,56% em novembro, vindo abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava 0,58% para o indicador, com estimativas entre 0,25% e 0,99%. A inflação acumulada pelo IGP-M em 2022 foi de 5,45%. Em 2021, o índice fechou em 17,78%.

No exterior, o índice DXY operava em baixa de 0,27%, aos 104,186 pontos, às 10h27, mostrando o dólar mais fraco em relação a uma cesta de seis moedas fortes. O iene, em especial, ganhava força.

No último dia 20, o Banco do Japão (BoJ) surpreendeu ao ampliar a banda de variação dos juros dos bônus do governo japonês (JGB) de dez anos. A queda também era observada frente a divisas emergentes. O dia iniciou com maior apetite ao risco, com alta dos índices futuros em Nova York e recuperação parcial das bolsas europeias.