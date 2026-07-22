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ECONOMIA

Dólar abre em viés positivo com petróleo em alta e tarifas e juros dos EUA no radar

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 09:50:00 Editado em 22.07.2026, 09:58:31
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O dólar à vista abriu em leve alta nesta quarta-feira, 22, enquanto o petróleo avança mais de 3% em meio à escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã. O índice DXY operava próximo da estabilidade, refletindo a cautela dos investidores diante do conflito no Oriente Médio.

Os contratos futuros da commodity avançam após a 11ª noite consecutiva de ataques dos Estados Unidos contra o Irã, seguida por novas retaliações de Teerã contra aliados de Washington no Golfo e ameaças às rotas de escoamento da produção. Apesar do aumento das preocupações com os impactos inflacionários do petróleo, o índice DXY opera próximo da estabilidade, assim como os rendimentos dos Treasuries.

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No Brasil, entrou em vigor nesta quarta a tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O mercado, porém, permanece atento principalmente à possibilidade de anúncio, na sexta-feira, 24, de uma nova tarifa de 12,5%. O governo brasileiro segue reunido com representantes dos setores afetados para discutir medidas de apoio, aguardando esclarecimentos das autoridades americanas sobre os próximos passos da política comercial.

Ainda nesta manhã, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, disse que a Lei de Reciprocidade não dá o direito ao Brasil de perder a razão. Em entrevista à Bandnews, ele declarou que é preciso ter cautela para evitar efeito contrário.

Com mais um dia de agenda esvaziada de indicadores, os investidores acompanham a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Vale, além dos balanços de Weg e Santander Brasil. No exterior, as atenções se voltam para os resultados de Alphabet, Tesla e IBM, enquanto os estoques semanais de petróleo nos Estados Unidos também permanecem no radar.

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Na terça-feira, 21, o dólar à vista caiu 0,31%, encerrando a sessão cotado a R$ 5,0737, no menor nível de fechamento desde o dia 15 de junho.

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