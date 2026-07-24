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ECONOMIA

Dólar abre em queda e oscila perto da estabilidade

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 10:06:00 Editado em 24.07.2026, 10:17:12
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O dólar à vista permanecia estável na manhã desta sexta-feira, 24, ao redor de R$ 5,08 por volta das 9h30, após abrir em queda e tentar uma recuperação nos primeiros minutos da sessão, em um ambiente de instabilidade moderada. O tom externo está um pouco mais calmo, com o petróleo devolvendo parte da forte alta recente - queda de mais de 2% na manhã desta sexta -, o que ajuda a aliviar a curva dos juros futuros, acompanhando também a baixa dos rendimentos dos Treasuries.

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