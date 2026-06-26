Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Dólar abre em queda com alívio nos Treasuries e leilões do BC, mas volta a subir com pressões

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 09:53:00 Editado em 26.06.2026, 09:59:43
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O dólar abriu em baixa no mercado à vista nesta sexta-feira, 26, acompanhando a desvalorização externa da moeda americana e a queda dos rendimentos dos Treasuries após a inflação dos EUA vir abaixo do esperado, reduzindo apostas em novas altas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O recuo de cerca de 3% do petróleo também alivia as curvas de juros ao diminuir pressões inflacionárias e reforçar expectativas de possível corte da Selic em agosto. Mas serve de contraponto no câmbio, ajudando a pressionar o real.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Há pouco, o dólar à vista passou a subir, cotado a R$ 5,1858, ante mínima a R$ 5,1663 mais cedo.

No câmbio, o movimento inclui maior liquidez com venda integral há pouco pelo Banco Central de US$ 1 bilhão no mercado à vista e de swap reverso no mesmo volume, equivalente à compra no mercado futuro. O mercado ainda avalia dados externos mais fortes no Brasil e desemprego em linha com o esperado.

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% no trimestre até maio, abaixo de 5,8% no período anterior e de 6,2% um ano antes, segundo o IBGE. O resultado veio em linha com a mediana das projeções do mercado (5,6%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasil registrou déficit de US$ 3,185 bilhões na conta corrente em maio, pior que abril (US$ 1,765 bi), mas melhor que todas as projeções do mercado. O Investimento Direto no País registrou entrada líquida de US$ 7,974 bilhões em maio, ligeiramente acima do teto estimado (US$ 7,80 bilhões) pelo mercado.

O fluxo cambial do Brasil está positivo em US$ 8,323 bilhões em junho até a última terça-feira, segundo o BC, com suporte tanto do canal comercial (+US$ 7,022 bilhões) quanto do financeiro (+US$ 1,301 bilhão).

Na seara política e institucional, o STF designou o ministro André Mendonça para relatar pedido de investigação contra o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso "Dark Horse", que apura possíveis conexões entre o financiamento do filme pelo Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro e Flávio, além de eventuais benefícios ligados a Eduardo Bolsonaro nos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autoridades do governo brasileiro suspeitam que a Sefer Investimentos, liquidada pelo Banco Central nesta sexta-feira, servia como uma espécie de "caixa" para todo o ecossistema do Banco Master.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
dolar mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV