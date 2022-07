Dólar abre em baixa alinhado ao exterior, mas sobe de olho em euro e petróleo

Silvana Rocha (via Agência Estado)

O mercado de câmbio abriu esta terça-feira, 19, com o dólar em baixa em meio à valorização das moedas europeias e outras emergentes e ligadas a commodities frente a divisa dos EUA pela manhã. No entanto, os investidores ajustam posições e o dólar passou a oscilar perto da estabilidade, com viés de alta.

Os investidores ajustam posições em meio à desaceleração dos ganhos do euro frente o dólar no exterior e também redução da queda intradia do petróleo, segundo um operador de câmbio.

Às vésperas da decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira, 21, a moeda comum europeia subiu mais de 1% ante o dólar mais cedo, reagindo à escalada da inflação ao consumidor na zona do euro ao recorde de 8,6% em junho, ante 8,1% em maio. O resultado de junho confirmou a leitura preliminar e veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

O CPI europeu abre espaço para especulações em torno de eventual alta maior de juros pelo BCE do que o inicialmente planejado. Os dirigentes do Banco Central Europeu vão discutir se elevam seus juros básicos em 25 ou 50 pontos-base, na reunião de política monetária para conter o salto da inflação no bloco europeu, segundo duas fontes com conhecimento direto do assunto.

Além disso, há expectativas sobre decisão de juros pelo Banco do Povo (PBoC) da China hoje à noite, após sinais do governo e do PBoC de que novos estímulos podem ser dados a fim de apoiar a recuperação da segunda maior economia mundial.

Na agenda do dia, mais fraca, são esperados os dados do setor de obras residenciais nos EUA. Entre os balanços programados, a Johnson & Johnson (J&J), uma das grandes fabricantes de vacinas contra a covid-19, teve lucro líquido de US$ 4,81 bilhões no segundo trimestre de 2022, 23% menor do que o ganho de US$ 6,28 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta terça-feira. Com ajustes, o lucro por ação da J&J entre abril e junho foi de US$ 2,59, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,54. O resultado da Netflix sai após o fechamento dos mercados em NY.

Às 9h39 desta terça, o dólar à vista tinha viés de alta de 0,04%, a R$ 5,4278. O dólar para agosto recuava 0,24%, a R$ 5,4445.