Dólar à vista tem alta leve por cautela externa antes de Fed e Ptax no câmbio

Silvana Rocha (via Agência Estado)

O dólar à vista opera em alta ante o real, seguindo a tendência externa em manhã de definição da última taxa Ptax de janeiro. Os investidores comprados em contratos cambiais reforçam a demanda visando fortalecer a Ptax e melhorar o desempenho de suas posições cambiais na liquidação e ajustes de contratos amanhã. Em janeiro até esta segunda-feira, 30, o dólar acumulou perdas de cerca de 3%. O recuo dos juros dos Treasuries e do petróleo favorecem a valorização da moeda americana no exterior ante pares rivais e moedas emergentes e ligadas a commodities.

Com a agenda interna mais fraca nesta terça-feira, 31, os mercado locais estão à espera das decisões de política monetária do Federal Reserve e do Copom, que serão conhecidas na quarta. As apostas consensuais são de alta mais branda, de 25 pontos-base no juros americanos e de manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano no Brasil. No foco estão o comunicado do Copom e as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre os próximos passos da política monetária norte-americana.

Nesta manhã, as atenções estão voltadas para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já chegou para a reunião com o Conselho da Febraban, em São Paulo. Além de Haddad, participam do encontro a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Às 9h41, o dólar à vista subia 0,14%, a R$ 5,1220.