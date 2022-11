Dólar à vista reduz queda de olho em petróleo e PEC

Silvana Rocha (via Agência Estado)

O dólar reduziu a queda intradia no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 23, enquanto os juros futuros passaram a subir e o Ibovespa futuro virou para baixo, após leve ganho nos primeiros negócios.

Os ativos financeiro locais ajustam-se em meio a perdas de mais de 2% do petróleo, pressionado pelo avanço das discussões sobre um teto de preço ao petróleo russo e após alívio inicial na esteira de um acordo sobre a PEC da Transição, com perspectivas de que a proposta poderá ser protocolada no Senado ainda nesta quarta-feira.

A percepção é de que o valor acordado extrateto de gastos na PEC de R$ 160 bilhões, por prazo de quatro anos, ainda é alto em relação a propostas alternativas apresentadas no começo da semana com valores de R$ 70 bilhões a R$ 80 bilhões, bem como o prazo de validade. Ainda pode estar pesando o fato de que o debate sobre ancora fiscal que irá substituir o teto de gastos deve ficar para depois.

O dólar à vista ainda sustenta baixa moderada diante do leve apetite por risco em Nova York, onde os futuros das bolsas exibem altas discretas e o dólar recua frente pares principais e algumas divisas emergentes em manhã de espera por vários dados de atividade americanos, projeções de inflação no país e pela publicação à tarde da ata do último encontro monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Às 9h15 desta quarta, o dólar à vista caía 0,11%, a R$ 5,3737, ante mínima a R$ 5,3462 e máxima, a R$ 5,3757. O dólar para dezembro subia 0,18%, a R$ 5,3805, após recuar à mínima a R$ 5,3510.