Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Dólar à vista inicia dia em alta, apesar de IPCA-15 de julho abaixo do esperado

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 09:49:00 Editado em 28.07.2026, 10:02:00
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O dólar à vista abriu em leve alta (R$ 5,1182, +0,12%) nesta terça-feira (28) e atingiu o nível de R$ 5,12 em seguida, mesmo após a divulgação do IPCA-15 de julho abaixo das expectativas colhidas pelo Projeções Broadcast. A moeda americana acompanhava o leve fortalecimento do dólar no exterior, enquanto o petróleo seguia em queda e a maior parte das moedas de países emergentes também perdia valor frente à divisa americana.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) avançou 0,06% em julho, após alta de 0,41% em junho, informou o IBGE. O resultado ficou abaixo do piso das estimativas da pesquisa Projeções Broadcast, que variavam de 0,17% a 0,28%, com mediana de 0,21%. O dado reforça a percepção de desaceleração da inflação e tende a fortalecer as apostas de redução da Selic na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na próxima semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Antes da divulgação do indicador, o Banco Central informou que o déficit em transações correntes somou US$ 2,3 bilhões em junho, em linha com as expectativas do mercado, enquanto o Investimento Direto no País (IDP) alcançou US$ 9,1 bilhões, acima das projeções.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, avança levemente nesta manhã, enquanto os rendimentos dos Treasuries recuam pela terceira sessão consecutiva. O petróleo amplia as perdas iniciadas no fim da semana passada, com o Brent recuando em torno de 2% e permanecendo abaixo de US$ 85 por barril, em meio aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

Entre os indicadores já divulgados nesta manhã, a Fundação Getulio Vargas informou que o Índice de Confiança da Construção avançou 0,8 ponto em julho, para 92,5 pontos, enquanto o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) desacelerou para alta de 0,62%, após avanço de 0,85% em junho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na segunda, 27, o dólar à vista encerrou o pregão em alta de 0,62%, cotado a R$ 5,1122. Apesar da valorização da moeda americana na sessão, o dólar ainda acumulava recuo de 0,98% em julho até essa segunda-feira e de 6,86% em 2026.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
dolar mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV