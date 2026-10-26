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Dólar à vista e futuro disparam mais de 12%, com mercado decepcionado com vitória de Lula

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A negociação do dólar futuro na B3 destravou há pouco e o dólar futuro de novembro subia 12,78% há pouco, na máxima a R$ 5,610, puxando o dólar à vista até R$ 5,6047 (+12,25%), em meio à reação negativa do mercado financeiro à reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Participantes relataram que ofertas de venda não estavam sendo transmitidas pela Bolsa, que manteve o contrato dólar para novembro (DOLX26) a R$ 5,430 até as 09h30.

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A B3 ampliou novamente os limites superiores de oscilação diária dos contratos futuros de dólar e minidólar, de 8,4% para 12%, a partir desse horário, após elevá-los de 6% para 8,4% anteriormente.

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