DoE prevê queda de 80% na capacidade excedente da oferta de petróleo fora da Opep

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Relatório do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos divulgado nesta sexta-feira mostra forte queda na capacidade global de produção excedente de petróleo entre 2021 e 2022, em meio aos desequilíbrios entre demanda e oferta que têm apertado o mercado da commodity energética.

continua após publicidade .

De acordo com a pesquisa, que utilizou dados preliminares, a produção excedente de países fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) era de 280 mil barril por dia (bdp) em maio deste ano, 80% a menos que o registrado no mesmo mês do ano passado (1,4 milhão de bpd).

Segundo o órgão, isso ocorreu por conta da eliminação da oferta excedente da Rússia, após as sanções implementadas pelo Ocidente em retaliação à guerra na Ucrânia. Em 2021, o país representava cerca de 60% de toda a produção excedente fora da Opep, diz o DoE.

continua após publicidade .

O DoE define capacidade excedente como a "oferta máxima existente que pode ser colocada em operação em 30 dias e mantida por pelo menos 90 dias".

As estimativas não incluem volumes que estão ociosos por conta de paralisações e interrupções não planejadas, como sanções. Desta forma, a pesquisa excluiu a oferta de petróleo de países como Irã, Venezuela, Líbia e Rússia.