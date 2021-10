DoE eleva em US$ 10 a previsão para preço do petróleo Brent no 4º tri

Da Redação

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos previu nesta quarta-feira que o preço do petróleo Brent registrará uma média de US$ 81 por barril no quarto trimestre de 2021. A estimativa é US$ 10 maior do que a projeção divulgada no mês passado.

"A previsão mais alta reflete nossa expectativa de que os estoques globais de petróleo cairão a uma taxa mais rápida do que esperávamos anteriormente, devido em grande parte ao menor fornecimento de petróleo global no final de 2021 para uma série de produtores", explica a Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês) do DoE, em relatório de curto prazo sobre o mercado da commodity.

Para 2022, com o crescimento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), a expectativa é de que o preço do Brent tenha uma média de US$ 72 por barril.