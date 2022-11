Divisão ou não na Agricultura dependerá de orientação de Lula, diz senador

Isadora Duarte, Eduardo Rodrigues, Amanda Pupo, Eduardo Gayer e Lorenna Rodrigues (via Agência Estado)

A divisão ou não do Ministério da Agricultura dependerá de orientação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou o senador Carlos Fávaro (PSD-MT). "Estamos com a caixinha ainda debaixo do Ministério da Agricultura e vamos aguardar orientação do presidente Lula. Ele é que manda", disse Fávaro a jornalistas, após reunião do grupo técnico de transição na Agricultura.

Uma ala do Partido dos Trabalhadores defende a divisão da pasta em três: Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca, o que não é bem recebido pelo setor produtivo.

Segundo o senador, a partir da terça-feira, 29, o grupo técnico fará a recomendação sobre a estrutura da Agricultura. "Ouviremos as entidades de classe sobre a estrutura da Agricultura. Ouviremos entidades de pesca, agricultura familiar, algodão, soja, milho, café, carnes e então começaremos a fazer recomendação sobre estrutura", afirmou.

Conforme Fávaro, o grupo técnico chamará de 20 a 30 entidades representativas de todos os segmentos do agro para conversar na próxima terça-feira.

Fávaro foi coordenador de assuntos relacionados ao agro da chapa Lula/Alckmin e é considerado favorito na disputa pelo comando da pasta a partir de janeiro. É o nome avalizado pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, para o cargo.