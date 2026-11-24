A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reafirmou nesta terça-feira, 24, a mensagem de que o pagamento de dividendos extraordinários é um potencial para a companhia, mas ressaltou que a política de distribuição de proventos e a intenção de "não empilhar dinheiro" permanecem inalteradas. "Dividendos extraordinários são um potencial, mas, como promessa é dívida, nós não estamos prometendo, nós estamos aventando a possibilidade de, caso haja condição propícia para tal", destacou em teleconferência com analistas para comentar o Plano de Negócios 2027-2031 (PN 2027-31).

Na noite da segunda-feira, 23, a petroleira informou a distribuição de mais R$ 15,6 bilhões em dividendos extraordinários aos acionistas sobre o lucro de 2026, o equivalente a R$ 1,21 por ação.

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No PN 2027-31, a estatal elevou em US$ 10 bilhões a projeção de dividendos ordinários, que sobe para a casa dos US$ 55 bilhões a US$ 60 bilhões no quinquênio. Assim como no plano passado, no entanto, não há menção a dividendos extraordinários.

O diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo, acrescentou que a estratégia financeira do PN 2027-31 está ancorada em três pilares: investimentos rentáveis e resilientes, política de dividendos consistente e manutenção do endividamento sob controle - com teto de dívida reafirmado em US$ 75 bilhões e caixa mínimo de US$ 6 bilhões.

"Nossa tese, como temos falado sempre, são os nossos investimentos, se tivermos novos investimentos para fazer com geração de valor. Segundo, uma redução da dívida, pela aceleração dessa dívida. E, por último, se possível, distribuição de dividendos extraordinários", explicou, citando o pagamento de R$ 15,6 bilhões anunciado na véspera, que, segundo ele, equivale a um "quinto trimestre" de remuneração aos acionistas.

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Magda reforçou a mensagem de que a companhia está comprometida com a financiabilidade do plano de negócios, com os projetos-alvo e em seguir com transparência e boa governança. Recentemente, a Petrobras conquistou o Selo Diamante 2026, nível máximo de certificação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), com índice de transparência de 98,68%.

"Nós vamos continuar trabalhando incessantemente para retribuir a confiança que os senhores têm depositado em nós ao dar recomendação de compra para as nossas ações", afirmou, acrescentando que a companhia provavelmente vai superar as expectativas de produção, como parte do compromisso de fazer o melhor.