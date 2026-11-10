Dívidas rurais: FPA vai insistir em manter pontos alcançados na reforma tributária

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (Republicanos-PR), disse, nesta terça-feira, 11, que a bancada vai insistir para manter pontos já alcançados na reforma tributária.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), relator da Medida Provisória 1.376/2026, da renegociação das dívidas rurais, apresentou nesta terça-feira novo parecer quanto à MP. A medida deve ser apreciada hoje, em sessão da Comissão Mista da Medida Provisória do Congresso.

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Se houver consenso entre os membros da comissão, o texto pode ser votado no colegiado e seguir para apreciação do plenário da Câmara dos Deputados e do Senado. A medida caduca na próxima quinta-feira (12), prazo final para contratação das linhas de crédito para operações de renegociações.

Segundo Lupion, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) segue discutindo a Medida Provisória das dívidas rurais com o relator do texto, deputado Paulo Pimenta (PT-RS). Ele afirmou que a proposta avançou no enquadramento e que a FPA não será responsável por uma não aprovação do tema.

Ele afirmou ainda que não há compromisso do governo quanto a não haver vetos na MP das dívidas rurais e não há vontade política para o avanço do PL de securitização.

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"Não tivemos ainda essa resposta dizendo, ó, compromisso de não ter vetos. Os votos que nós vamos colocar e a aprovação que nós temos que fazer, não vamos ser nós os responsáveis por deixar caducar, a gente precisa aprovar", afirmou.

O setor produtivo defende prorrogação do prazo da MP para renegociação das dívidas rurais e alterações substanciais no texto para maior efetividade da medida. São três pontos que a FPA vê como limitações para acesso do produtor à medida: os critérios de enquadramento dos produtores que podem acessar a medida; as dívidas que podem ser renegociadas e as condições para pagamento das dívidas pelos produtores rurais como juros e reaproveitamento de garantias. A FPA, que possui maioria na comissão, busca acordo com o relator para alterações no texto e apresentou142 emendas à MP que foram rejeitadas.

O governo destinou R$ 25,8 bilhões para subvenção das linhas de crédito para renegociação das dívidas rurais, estimando potencial de alcance de R$ 100 bilhões de dívidas rurais a serem renegociadas. Na última semana, contudo, o Tesouro remanejou os limites equalizáveis entre as instituições financeiras. Com a mudança, o valor destinado pelo Tesouro à subvenção das operações passou para R$ 24,607 bilhões. De acordo com dados do Banco Central, R$ 20 bilhões em dívidas rurais foram renegociadas.

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Lupion disse que espera que haja votação da MP das dívidas rurais ainda nesta terça. Ele conversou com jornalistas depois de almoço da FPA com a participação do secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, sobre reforma tributária. Ele disse que pleiteia a não emissão de nota fiscal por produtor até R$ 3,6 milhões.