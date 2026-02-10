Dívida total das famílias dos EUA aumentou em US$ 191 bilhões, a US$ 18,8 trilhões, diz Fed/NY

A dívida total das famílias nos Estados Unidos cresceu US$ 191 bilhões no quarto trimestre do ano passado, para US$ 18,8 trilhões, segundo pesquisa do Federal Reserve (Fed) de Nova York, divulgada nesta terça-feira, 10. O resultado representa um aumento de 1% em relação aos três meses anteriores.

O estudo também mostra que o saldo do cartão de crédito subiu US$ 44 bilhões, para US$ 1,28 trilhão no quarto trimestre de 2025, uma alta de 5,5% na comparação anual, enquanto os limites agregados de crédito em cartões continuaram a subir, com um aumento de US$ 95 bilhões. Já o saldo das hipotecas cresceu US$ 98 bilhões no trimestre, para US$ 13,17 trilhões.

A entidade informou ainda que os números agregados de inadimplência se deterioraram levemente no quarto trimestre de 2025, com 4,8% da dívida total em algum estágio de inadimplência contra 4,5% no terceiro trimestre. A inadimplência inicial aumentou entre hipotecas e empréstimos estudantis, mas continuou estável para automóveis, cartões de crédito e outros.

No caso dos empréstimos estudantis, a dívida aumentou US$ 11 bilhões, a US$ 1,66 trilhão, com a inadimplência geral chegando a 9,6%. Já o fluxo de inadimplência grave saltou 16,19% na comparação anual do quarto trimestre.