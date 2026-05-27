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Dívida Pública Federal sobe 1,91% em abril ante março, a R$ 8,798 trilhões, afirma Tesouro

Escrito por Mateus Maia e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 14:51:00 Editado em 27.05.2026, 14:59:18
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O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) subiu 1,91% em abril, na comparação com março, de R$ 8,633 trilhões para R$ 8,798 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 27, pelo Tesouro Nacional.

A variação deveu-se à emissão líquida, no valor de R$ 83,95 bilhões, e à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 80,86 bilhões.

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A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) teve alta de 1,93%, e fechou o mês em R$ 8,462 trilhões. A Dívida Pública Federal externa (DPFe) subiu 1,28%, para R$ 335,88 bilhões.

Participação de estrangeiros na DPMFi

A participação dos investidores estrangeiros no estoque da Dívida Pública Mobiliária Federal interna caiu de 10,70% em março, para 10,38% em abril.

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O estoque de papéis nas mãos dos estrangeiros teve queda de R$ 10,01 bilhões, passando de R$ 888,66 bilhões para R$ 878,65 bilhões no período.

As instituições financeiras continuam tendo a maior participação no estoque da DPMFi: de 31,46% em abril, ante 31,47% em março. A parcela dos fundos de investimento subiu de 20,86% para 22,17%, e a do grupo de previdência caiu de 23,00% para 22,32%. As seguradoras passaram de 3,67% para 3,35%.

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