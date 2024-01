Dívida nacional dos EUA atinge recorde de mais de US$ 34 trilhões, bem antes do previsto

A dívida nacional bruta do governo federal dos Estados Unidos ultrapassou a marca de US$ 34 trilhões, valor recorde que serve de prenúncio aos desafios políticos e econômicos para melhorar o balanço financeiro da maior economia do mundo nos próximos anos. A dívida superou o patamar de US$ 34 trilhões vários anos antes do que indicavam projeções pré-pandemia. Em janeiro de 2020, o Escritório Orçamentário do Congresso americano previa que esse valor seria alcançado apenas no ano fiscal de 2029. Fonte: Associated Press.

continua após publicidade