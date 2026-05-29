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ECONOMIA

Dívida líquida do setor público em abril atinge recorde da série histórica, revela BC

Escrito por Mateus Maia e Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 12:00:00 Editado em 29.05.2026, 12:13:14
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O chefe do Departamento de Estatística do Banco Central, Fernando Rocha, afirmou nesta sexta-feira, 29, que o resultado da dívida líquida do setor público (DSLP) em 67,4% foi recorde para a série histórica.

"A dívida líquida, em abril, atingiu 67,4% do PIB. Ela superou o resultado de março em 0,6 ponto percentual do PIB. Março havia sido um resultado recorde para a série histórica do Banco Central e abril, agora, é um novo recorde da série histórica do Banco Central. Essa série começa em dezembro de 2001", afirmou Rocha.

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Já a dívida bruta do governo geral (DBGG) em 80,4% em abril também atingiu o maior nível desde junho de 2021, quando foi 80,6%.

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