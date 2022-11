Thaís Barcellos e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em outubro é de US$ 319,601 bilhões. Segundo a instituição, o ano de 2021 terminou com uma dívida de US$ 325,440 bilhões.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 249,999 bilhões no décimo mês deste ano, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 69,603 bilhões no fim de outubro.