Dívida externa bruta estimada cai de US$ 414,927 bi em julho para US$ 414,119 bi em agosto

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O Banco Central estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 414,119 bilhões em agosto, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta segunda-feira, 28. A dívida externa era de US$ 414,927 bilhões em julho, segundo as estimativas da autarquia.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 297,084 bilhões em agosto, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 92,788 bilhões.