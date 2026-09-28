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ECONOMIA

Dívida externa bruta estimada cai de US$ 414,927 bi em julho para US$ 414,119 bi em agosto

Escrito por Marianna Gualter e Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco Central estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 414,119 bilhões em agosto, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta segunda-feira, 28. A dívida externa era de US$ 414,927 bilhões em julho, segundo as estimativas da autarquia.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 297,084 bilhões em agosto, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 92,788 bilhões.

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BC/SETOR EXTERNO/AGOSTO/DÍVIDA EXTERNA
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