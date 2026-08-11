Dívida das famílias nos EUA caiu US$ 13 bilhões, para US$ 18,8 trilhões no 2º trimestre
Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
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A dívida total das famílias nos Estados Unidos caiu US$ 13 bilhões no segundo trimestre deste ano ante os três meses anteriores, a US$ 18,8 trilhões, conforme pesquisa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York divulgada nesta terça-feira, 11. O estudo mostra que o saldo das hipotecas, que são o maior componente da dívida das famílias, cedeu para US$ 13,1 trilhões no segundo trimestre, queda de US$ 74 bilhões em relação ao primeiro trimestre.
A dívida de empréstimos estudantis recuou para US$ 1,65 trilhão, em relação ao trimestre anterior.
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O Fed de NY informou ainda que a dívida de cartão de crédito está em US$ 1,26 trilhão no primeiro trimestre, uma redução de US$ 21 bilhões no mesmo período.