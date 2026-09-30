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ECONOMIA

Dívida Bruta do Governo Geral sobe para 82,9% do PIB em agosto, mostra BC

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) aumentou de 82,6% em julho para 82,9% em agosto, informou o Banco Central. Em valores nominais, passou de R$ 10,947 trilhões para R$ 11,055 trilhões.

O pico da série foi em dezembro de 2020 (87,6%), devido às medidas fiscais do início da pandemia de covid-19. No nível mais baixo, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.

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Pelo conceito do Fundo Monetário Internacional (FMI), a DBGG subiu de 95,4% do PIB em julho para 94,5% no mês passado.

A DBGG - que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o BC e as empresas estatais - é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.

Dívida Líquida

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A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) - que leva em conta as reservas internacionais do Brasil - aumentou de 69,1% do PIB em julho para 69,3% em agosto.

Em reais, atingiu R$ 9,241 trilhões.

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BC/SETOR PÚBLICO/AGOSTO/DÍVIDA
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