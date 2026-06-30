Dívida Bruta do Governo Geral fica em 81,1% do PIB em maio, de 80,2% em abril, revela BC

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) aumentou de 80,2% em abril (revisado, de 80,4%) para 81,1% em maio, informou o Banco Central nesta terça-feira, 30. Em valores nominais, passou de R$ 10,443 trilhões para R$ 10,622 trilhões.

O pico da série foi em dezembro de 2020 (87,6%), devido às medidas fiscais do início da pandemia de covid-19. No nível mais baixo, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Pelo conceito do Fundo Monetário Internacional (FMI), a DBGG subiu de 92,9% do PIB (revisado, de 93,1%) em abril para 94,3% no mês passado.

A DBGG - que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o BC e as empresas estatais - é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) - que leva em conta as reservas internacionais do Brasil - aumentou de 67,2% do PIB (revisado, de 67,4%) em abril para 67,9% em maio. Em reais, atingiu R$ 8,898 trilhões.