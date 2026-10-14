Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Distritos veem expansão mais contida, mas perspectiva econômica positiva, diz Livro Bege do Fed

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O último Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgado nesta quarta-feira, 14, pontuou crescimento mais contido entre os distritos, com dois relatando crescimento "moderado" na atividade econômica, três identificaram expansão "modesta" e quatro crescimento "leve". Outros três não relataram mudanças significativas.

Segundo o documento, a maioria dos distritos também percebeu pouca ou nenhuma mudança no consumo geral, e mais da metade observou que o consumo foi impulsionado por famílias de alta renda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No geral, a maioria relatou que as empresas mantêm uma perspectiva econômica positiva para os próximos meses. No entanto, as expectativas tendem a ser de crescimento leve, concentrado no setor de manufatura e sobrecarregadas por incertezas persistentes, acrescentou o Fed.

O Livro Bege retrata a percepção dos 12 distritos regionais do Fed através de entrevistas com empresários, banqueiros, economistas e fontes locais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/FED/LIVRO BEGE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV