Distritos veem expansão mais contida, mas perspectiva econômica positiva, diz Livro Bege do Fed

O último Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgado nesta quarta-feira, 14, pontuou crescimento mais contido entre os distritos, com dois relatando crescimento "moderado" na atividade econômica, três identificaram expansão "modesta" e quatro crescimento "leve". Outros três não relataram mudanças significativas.

Segundo o documento, a maioria dos distritos também percebeu pouca ou nenhuma mudança no consumo geral, e mais da metade observou que o consumo foi impulsionado por famílias de alta renda.

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No geral, a maioria relatou que as empresas mantêm uma perspectiva econômica positiva para os próximos meses. No entanto, as expectativas tendem a ser de crescimento leve, concentrado no setor de manufatura e sobrecarregadas por incertezas persistentes, acrescentou o Fed.

O Livro Bege retrata a percepção dos 12 distritos regionais do Fed através de entrevistas com empresários, banqueiros, economistas e fontes locais.