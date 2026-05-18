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'Disseram que o agro cresceu 12% e foi bom; nós crescemos 16%', diz presidente da Petrobras

Escrito por Talita Nascimento, Geovani Bucci e Gabriel Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 15:01:00 Editado em 18.05.2026, 15:12:06
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A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta segunda-feira, 18, que a estatal registrou crescimento de 16% na produção no primeiro trimestre de 2026 ante igual período de 2025. Ao comparar o desempenho ao avanço de 12% do agronegócio, Magda disse que investidores internacionais têm sinalizado apoio à estratégia da companhia. "Eles têm nos dito: continuem nesse passo", afirmou.

"O aumento da produção foi o primeiro ponto. Quando comparamos o primeiro trimestre de 2026 com o mesmo período de 2025, vemos crescimento de 16% na produção da Petrobras. Dezesseis por cento. Que empresa cresceu isso em um ano? Disseram que o agro cresceu 12%, e foi bom. Nós crescemos 16%", afirmou Magda.

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De acordo com a presidente, o aumento de produção - de petróleo, de refino, de gás e de eficiência operacional da Petrobras - resultou em um lucro de US$ 6,2 bilhões.

Magda anunciou, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), investimento de R$ 37 bilhões da companhia em São Paulo até 2030. Os recursos serão destinados a refino e biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável.

Parte do montante, R$ 6 bilhões, será aplicada na Refinaria de Paulínia (Replan), onde o anúncio foi feito por Lula e pela presidente da Petrobras. O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), acompanhou o evento no interior paulista.

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Diesel

No evento, Magda Chambriard também afirmou que a companhia está comprometida em tornar o Brasil autossuficiente em diesel até 2030. Segundo ela, a meta foi assumida em compromisso com o presidente Lula.

"A Petrobras é responsável pelo abastecimento de 75% do diesel no território nacional. Tínhamos projetos no nosso plano estratégico original para chegar a 85%", disse Magda. "Nós nos perguntamos: por que não 100%? E aí nos comprometemos com o presidente Lula a sermos autossuficientes em diesel até 2030."

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