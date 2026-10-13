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ECONOMIA

Discussão sobre a jornada de trabalho precisa olhar para as pessoas, diz Alcolumbre

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), publicou uma mensagem no Instagram em favor do fim da escala 6x1, nesta terça-feira, 13. A primeira votação sobre a proposta está prevista para esta quarta-feira, 14. Para ser aprovada, são necessárias duas votações.

"A discussão sobre a jornada de trabalho precisa olhar para a vida real das pessoas. Eu sei como vou votar", escreveu. "Estamos falando de milhões de brasileiros que, há décadas, vivem na escala 6x1. A proposta de uma escala 5x2 significa mais tempo para descansar, conviver com a família e ter qualidade de vida."

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ESCALA 6X1/JORNADA/PEC/SENADO/ALCOLUMBRE/OLHAR/TRABALHADOR
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