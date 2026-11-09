Dirigente do Fed vê risco maior na inflação e defende cautela na condução dos juros

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Richmond, Thomas Barkin, afirmou nesta segunda-feira (9) que, com demanda saudável e inflação elevada, a direção apropriada da política monetária é "relativamente clara", mas os riscos à atividade recomendam cautela na condução dos juros. Caso a economia mantenha a trajetória atual, "o risco estará do lado da inflação" no duplo mandato do Fed, disse.

Em discurso na Câmara do Comércio de Greater Greer, Barkin destacou que as empresas têm registrado lucros "extraordinários" neste ano, impulsionados pelo "crescimento explosivo" do setor de tecnologia e pela demanda maior que a esperada. No S&P 500, ele destaca que os lucros agregados cresceram 31% no segundo trimestre. Empresas saudáveis seguem investindo e relutam em dispensar funcionários, afirmou. O dirigente ainda avaliou que demissões continuam moderadas, enquanto os pedidos iniciais de auxílio-desemprego estão nos menores níveis em mais de 55 anos.

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Apesar disso, Barkin questionou por quanto tempo a força dos lucros poderá durar, diante de relatos generalizados de pressões de custos, inclusive em energia, transporte, seguro-saúde e tarifas. Ele alertou para a possibilidade de empresas repassarem mais aumentos aos preços, pressionando a inflação.

Sobre as famílias, o dirigente avaliou que a confiança dos consumidores está "sombria" e lembrou que a inflação permanece acima da meta de 2% do Fed há mais de cinco anos. Mesmo com a estagnação da renda real, os americanos encontram meios de continuar gastando, recorrendo a marcas mais baratas, reparos e poupança, disse. A "estabilidade do mercado de trabalho tem sustentado essa resiliência do consumo", acrescentou.

Para Barkin, a demanda resiliente, somada aos aumentos disseminados dos custos, mantém pressão altista sobre os preços. Como contraponto, alertou que a IA poderá minar a atividade caso frustre expectativas de investimento ou substitua mais trabalhadores do que o previsto, deslocando a atenção do Fed para o emprego.