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ECONOMIA

Dirigente do Fed vê política monetária dos EUA em boa posição e cita guerra como incerteza

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 10:36:00 Editado em 29.05.2026, 10:47:26
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A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta sexta-feira, 29, que a política monetária dos Estados Unidos está "em uma boa posição" e declarou estar "cautelosamente otimista" em relação às perspectivas da economia do país. Em entrevista à Fox Business, Daly destacou que uma das principais incertezas para o cenário econômico é a duração do conflito envolvendo o Irã e seus impactos sobre os preços da energia.

Segundo ela, uma das questões mais relevantes para autoridades monetárias é saber "por quanto tempo a guerra com o Irã continuará e por quanto tempo os preços de energia seguirão elevados".

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As declarações ocorrem em um momento em que dirigentes do Fed monitoram os efeitos da alta recente do petróleo sobre a inflação e a atividade econômica.

O conflito no Oriente Médio tem sido apontado por autoridades da instituição como um fator adicional de incerteza para as perspectivas inflacionárias dos Estados Unidos.

Daly também ressaltou o potencial da inteligência artificial (IA) para a economia, afirmando que há "muita promessa" na tecnologia.

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A dirigente defendeu que os formuladores de política monetária acompanhem tanto os riscos quanto os possíveis ganhos de produtividade associados à adoção da IA.

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