Dirigente do Fed repete que manutenção de juros é postura prudente a se tomar

Escrito por Maria Lígia Barros (via Agência Estado)

Presidente da distrital de Filadélfia do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Patrick Harker repetiu acreditar que manter juros no nível atual é a postura prudente a se tomar. Ele falou que não houve uma mudança abrupta nos dados que o fizesse mudar de opinião, mesmo que os indicadores de setembro tenham vindo em maioria mais fortes do que ele esperava.

O dirigente discursou em evento institucional na manhã desta sexta-feira, 20.

Harker reiterou que não toleraria uma reaceleração da inflação, mas que também não vai reagir exageradamente a variações mensais normais nos preços. "A mecânica da economia não pode ser apressada. Aumentamos a taxa diretora em mais de 5 pontos porcentuais no período de pouco mais de um ano. Sabemos que os impactos desses aumentos podem ainda não ter sido totalmente absorvidos pela economia", comentou.

O dirigente apontou mais uma vez que greves prolongadas, a retomada de pagamento de dívidas estudantis e eventos internacionais trazem seus efeitos econômicos respectivos, embora não se saiba ainda a sua dimensão. "Precisaremos ver os dados."

Harker também falou sobre as condições bancárias. Ele frisou que os níveis de capital dos bancos continuam adequados no distrito de Filadélfia, que abrange Pensilvânia, sul de New Jersey e Delaware. "O setor bancário permanece forte e não foi amplamente afetado pela turbulência bancária da primavera (local)", disse.