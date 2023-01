Dirigente do Fed reitera que altas de 25 pb serão apropriadas daqui para frente

Letícia Simionato (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na Filadélfia, Patrick Harker, reiterou nesta sexta-feira, 20, que aumentos de 25 pontos-base (pb) serão apropriados daqui para frente. Em discurso no Fórum Anual de Liderança do New Jersey Bankers, Harker destacou que os dias em que o banco central dos Estados Unidos aumentou 75 pontos-base de cada vez "certamente já passaram", porém, segundo ele, a instituição está comprometida em levar a inflação à meta de 2%.

continua após publicidade .

"Espero que aumentemos as taxas mais algumas vezes este ano. Em algum momento deste ano, espero que a taxa básica de juros seja restritiva o suficiente para que possamos manter os juros no lugar para permitir que a política monetária faça seu trabalho", argumentou Harker.

O banqueiro central comentou ainda que o objetivo é desacelerar a economia modestamente e alinhar a demanda com a oferta. Ele projeta que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA seja modesto, mas não prevê uma recessão. "Espero um crescimento real do PIB de cerca de 1% este ano, antes de voltar à tendência de crescimento de cerca de 2% em 2024 e 2025".

continua após publicidade .

Com relação ao mercado de trabalho, Harker afirmou que ele está em excelente forma e simplesmente aquecido demais para indicar uma desaceleração significativa neste momento.

Ele também citou que "finalmente" o BC está vendo uma redução da inflação em uma série de bens. "Com a política monetária fazendo seu trabalho, as cadeias de suprimentos se recuperando e o excesso de demanda diminuindo, prevejo que o núcleo da inflação chegue a cerca de 3,5% este ano - bem acima de nossa meta de 2%, mas sugestivo de um movimento claro na direção certa. O núcleo da inflação deve cair para 2,5% em 2024 e depois voltar para 2% em 2025", projeta.