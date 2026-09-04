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Dirigente do Fed reitera preocupação com inflação e diz que é hora de agir sobre juros nos EUA

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
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A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Beth Hammack, reforçou nesta sexta-feira, 4, sua preocupação com a alta da inflação nos EUA e disse que "é hora de agir" sobre as taxas de juros.

"Tanto os dados concretos quanto os relatos me dizem a mesma coisa: a política não é restritiva. A inflação está alta demais - e quanto mais tempo ela permanecer acima do nosso objetivo, mais difícil será reduzi-la novamente", escreve Hammack em seu Linkedin.

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Após o relatório payroll de agosto acima do previsto, a dirigente frisou que o mercado de trabalho está estável e próximo de sua estimativa de emprego máximo, mas que a inflação ainda está acima de 3%.

Segundo ela, empresas de todo o Quarto Distrito afirmam que os custos estão aumentando e que "estão tendo que tomar decisões difíceis".

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EUA/FED/JUROS/BETH HAMMACK
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