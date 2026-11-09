Dirigente do Fed reconhece que BC dos EUA está falhando em conter a inflação
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, reconheceu nesta segunda-feira, 9, que o banco central dos Estados Unidos está falhando em conter a inflação e que, no atual ciclo, o principal desafio do mandato do Banco Central do país segue do lado dos preços, especialmente diante de sinais de aceleração, com destaque para o setor de serviços.
Segundo o dirigente, apesar de a economia continuar surpreendentemente forte e do mercado de trabalho permanecer estável, a inflação ainda inspira preocupação. "A inflação está começando a aumentar em áreas que não estão diretamente relacionadas a choques de oferta, como petróleo e tarifas, mas sim em serviços, o que sugere um superaquecimento da demanda", afirmou Goolsbee durante o evento Leadership Greater Chicago.
Ele observou que, embora a confiança do consumidor esteja deprimida, o consumo segue sustentando o crescimento, amparado por desemprego baixo e avanço consistente dos salários.
"O sentimento do consumidor ainda importa para muitas coisas na vida, apenas é menos diretamente aplicável ao mandato do Fed", disse o dirigente. "Eu me pergunto se parte disso tem a ver com a forma como o custo de vida virou um tema central no debate após as eleições de meio de mandato."
Goolsbee também comentou o possível impacto da inteligência artificial (IA) na atividade econômica. Ele disse manter "otimismo cauteloso" com o potencial de a tecnologia elevar a produtividade, mas alertou para o risco de aquecimento excessivo caso o investimento avance rápido demais.
"As empresas estão investindo pesadamente em data centers de IA, em ritmo acelerado, na antecipação do que está por vir. Mas, quanto maior o hype, maior a chance de que superaqueçamos a economia nos próximos seis meses", afirmou o dirigente do Fed.