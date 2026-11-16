A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Beth Hammack, afirmou nesta segunda-feira, 16, que sua preferência, no momento, é por "aumentos graduais e constantes" nas taxas de juros para que a economia se adapte às mudanças nas política monetária. Em entrevista à Bloomberg TV no período da tarde desta segunda, Hammack observou que os EUA estão perto do emprego máximo, mas a inflação segue indo para caminho errado. "Pressões inflacionárias parecem estar se disseminando por setores; estou preocupada de empresas estarem mais receptivas a aumentos de preços", acrescentou.

Segundo ela, as companhias estão repassando mais os custos e protegendo suas margens.

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Apesar disso, a dirigente disse que tem visto que as expectativas de inflação estão razoavelmente ancoradas e que as condições financeiras ainda não estão freando a economia. "Seriam necessários custos de financiamento mais elevados para conter crescimento. Gostaria de uma postura monetária restritiva, acredito que a economia pode suportar isso", frisou.

Perguntada sobre inteligência artificial (IA), a presidente do Fed de Cleveland respondeu que hoje há "claramente" pressões inflacionárias decorrentes da IA e que, com essa tecnologia, o alcance do impacto é muito amplo.

Apesar do desemprego baixo, Hammack também comentou que talvez os EUA estejam vendo sinais de um início de aperto no mercado de trabalho em meio à falta de dinamismo.

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Questionada na entrevista se a meta de inflação de 2% do banco central é factível, ela enfatizou que isso ainda é uma "meta razoável" para o Fed.