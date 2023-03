Dirigente do Fed prevê mais um aperto na política monetária e depois pausa até o fim do ano

Natália Coelho (via Agência Estado)

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, afirmou nesta quinta-feira, 30, que prevê mais uma alta de juros pelo BC dos EUA, seguida de uma pausa no aperto monetário até o fim do ano. Segundo a dirigente, que participou de painel em evento do National Association for Business Economics (Nabe), ainda há mais trabalho a fazer para conseguir restaurar a estabilidade de preços.

Collins ressalta que, para desacelerar a inflação, o Fed provavelmente não deverá cortar juros até o fim de 2023, visto que indicadores, como os gastos de fevereiro - que vieram mais fortes que o esperado -, ainda indicam que há 'mais trabalho a fazer'.

Na visão da dirigente, a inflação deverá chegar à meta de 2% em 2025, e dados indicam confiança do Fed em desacelerar a inflação.

Em sua fala, Collins acrescentou que concordou com a última alta do Fed, de 25 pontos-base (pb).

A dirigente, entretanto, não vota nas decisões monetárias deste ano.